„Frenk's Ristorante", Heidelberg
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.05.2019: „Frenk’s Ristorante“, Heidelberg
44 Min.Folge vom 06.05.2019Ab 6
Startschuss in die Heidelberger Woche: Giuseppe Maniaci (53) begrüßt Promikoch Mike Süsser und seine Kollegen in "Frenk's Ristorante". Seit 30 Jahren verwöhnt der Sizilianer seine Gäste mit echter italienischer Kochkunst. Ob es für den Wochensieg reicht?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
