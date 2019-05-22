Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.05.2019: „CHILLERS“, Wiesbaden
44 Min.Folge vom 22.05.2019Ab 6
Nächster Halt: Kalifornien. Am Wiesbadener Hauptbahnhof lebt Sunnyboy und Inhaber "Mani" Metzger (35) seinen amerikanischen Traum. Mit typischem California-Food und relaxtem Surf-Feeling hofft er seine Mitstreiter und unseren Profi Mike Süsser zu beeindrucken und ist heiß auf den Titel.
