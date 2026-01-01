Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"COOK & WINE", Salzburg
45 Min.
Günther Grahammer ist eine der Koryphäen der örtlichen Gastronomieszene und wartet mit seinem "Cook & Wine" und internationaler Küche im historischen Kaiviertel auf. Der ehemalige Haubenkoch gibt offen zu, "vernarrt in die Gastronomie" und entsprechend kritisch zu sein. Ob Mike Süsser und die vier Kollegen ihm besonders auf die Finger schauen werden?
