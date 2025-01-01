Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Smørrebrød", Salzburg
44 Min.Ab 6
In der Salzburger Wochenmitte besucht Spitzenkoch Mike Süsser das "Smørrebrød" am Müllner Hügel. Geschäftsführerin Stephanie Platajs hat sich auf die Fahne geschrieben, die Österreicher zu leidenschaftlichen Skandinavien-Liebhabern zu machen. Doch wird die Jüngste der Runde mit Elch und Rentier den Geschmack der Kollegen treffen und die Höchstpunktzahl abgreifen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins