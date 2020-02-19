Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 19.02.2020
Folge vom 19.02.2020: Tapas, Paella und Co. - Im "Hispano" isst man spanisch

45 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 6

Das gastronomische Bergfest wird heute im Herzen von Chemnitz bei Jana im "Hispano" gefeiert. Mike Süsser und seine Gastro-Kollegen erwartet eine feurig-spanische Küche. Kann das Tapas-Konzept unter deutscher Flagge die siegeshungrigen Gäste begeistern? Der "Goldene Teller" wartet!

