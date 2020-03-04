Der "Urban Grill" serviert rohes Fleisch - gegrillt wird am TischJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.03.2020: Der "Urban Grill" serviert rohes Fleisch - gegrillt wird am Tisch
44 Min.Folge vom 04.03.2020Ab 6
Mit nur 22 Jahren ist Maxim Butorin der jüngste Gastgeber und stellvertretende Geschäftsführer im "Urban Grill". Mario Kotaska erwartet heute ein Mix aus amerikanischem und anatolischem BBQ. Spannend: Hier ist jeder Gast selbst für den Garpunkt seines Fleisches verantwortlich, denn er darf selbst an den Grill! Klingt erstmal spannend, doch hält das Konzept auch der Prüfung der vier Konkurrenten stand?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen