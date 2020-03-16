Im "Männer Metzger" sind natürlich auch Frauen willkommenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.03.2020: Im "Männer Metzger" sind natürlich auch Frauen willkommen
Folge vom 16.03.2020
"Mein Lokal, Dein Lokal" zu Gast in Aachen und Umgebung: Der "MÄNNER METZGER" ist die erste Anlaufstelle für unseren Profi Mike Süsser. In Heinsberg empfängt Gastgeber Stefan die Mitstreiter in einer stylischen Metzgerei mit Restaurantbereich. Stefan und sein Team möchten mit Nachhaltigkeit und Spitzenqualität punkten. Beschert ihm das kreative und durchdachte Konzept einen Auftakt nach Maß?
