Folge vom 06.04.2020: "Bollwerk 4" möchte mit gehobener deutscher Küche begeistern
Das "Bollwerk 4 im Deutschen Haus" eröffnet den kulinarischen Wettstreit in Brandenburg. Der 47-jährige Geschäftsführer Steffen, der das Lokal seit zehn Jahren in Eisenhüttenstadt gemeinsam mit seiner Frau führt, möchte den Profi und seine Kontrahenten mit gehobener deutscher Küche begeistern. Ein spannender Auftakt in die Woche - die Jagd auf den goldenen Teller beginnt!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
