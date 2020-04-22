Bergfest im Wirtshaus "Zum Schober"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.04.2020: Bergfest im Wirtshaus "Zum Schober"
44 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 6
Bergfest im Wirtshaus "Zum Schober". Ketevan - von allen auch liebevoll Katie genannt - ist Geschäftsführerin des traditionsreichen Restaurants. Unterstützt wird sie von Küchenchef Michael, der sich um die schwäbisch-bayrischen Gerichte kümmert. Gemeinsam wollen sich die beiden der Herausforderung stellen und heißen ihre Kontrahenten in den frisch renovierten Räumlichkeiten willkommen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins