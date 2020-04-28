Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Familienbetrieb im "Restaurant Volkshaus"

Kabel EinsFolge vom 28.04.2020
Familienbetrieb im "Restaurant Volkshaus"

Familienbetrieb im "Restaurant Volkshaus"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.04.2020: Familienbetrieb im "Restaurant Volkshaus"

44 Min.Folge vom 28.04.2020Ab 6

Etwa 20 km vom Magdeburger Stadtkern entfernt liegt Michas (47) "Restaurant Volkshaus", das nun schon in der zweiten Generation ein waschechter Familienbetrieb ist. Die Karte glänzt mit hochwertigen deutschen Gerichten und echten Klassikern. Ob er seine Kontrahenten und den Profi damit vollends begeistern kann?

Alle verfügbaren Folgen