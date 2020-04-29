Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Schlossrestaurant Hundisburg" öffnet die Pforten

Kabel EinsFolge vom 29.04.2020
Folge vom 29.04.2020: "Schlossrestaurant Hundisburg" öffnet die Pforten

44 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 6

Heute wird es wahrhaft fürstlich: Koch Tim (27) und Restaurantleiter Steffen (38) öffnen die Pforten des "Schlossrestaurant Hundisburg" für Mike Süsser und seine Mittstreiter. In dem von Kronleuchtern erhellten Saal kommt gehobene deutsche Küche mit Ausreißern ins Mediterrane auf die Teller.

