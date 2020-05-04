"Böckmann's Daily food market": Erste Tatar-Bar Hamburgs!Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.05.2020: "Böckmann's Daily food market": Erste Tatar-Bar Hamburgs!
45 Min.Folge vom 04.05.2020Ab 6
Zum Wochenauftakt geht es für Mike Süsser nach St. Georg, einem Szeneviertel in Hamburg. Hier geht Gastgeber Sebastian Glävke (36) im Restaurant "Böckmann's Daily food market" ins Rennen. Sebastian möchte Mike Süsser und die Kollegen mit frischer, regionaler Küche begeistern. Ein weiteres Highlight: Hier gibt es Hamburgs erste Tatar-Bar mit fleischigen Köstlichkeiten.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen