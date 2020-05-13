Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Firebowl" möchte Dirk die Konkurrenz wegkegeln

Kabel Eins
Folge vom 13.05.2020
Folge vom 13.05.2020: Im "Firebowl" möchte Dirk die Konkurrenz wegkegeln

44 Min.
Ab 6

Das kulinarische Bergfest richtet diese Woche der immer gut gelaunte Dirk (50) aus. In NRWs größter Bowlingbahn winken auf 30 Bahnen Spiel, Spaß und Spannung und kulinarische Schmankerl. Ob die Entertainer-Qualitäten des Geschäftsführers und die Speisen der Küchencrew Profikoch Mike Süsser und die Konkurrenz vollends überzeugen können?

