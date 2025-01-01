Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer", Traunstein

Kabel Eins
"Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer", Traunstein

"Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer", TraunsteinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer", Traunstein

44 Min.Ab 6

Heute geht's nach Traunstein, der Hauptstadt des Chiemgaus. Im "Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer" empfängt die einzige Dame der Runde Alexa "Lexi" Strasser (28) Mike und ihre Kollegen. Seit 1994 wird hier eine bayrische Brauhausküche gepflegt. Tradition hat höchsten Stellenwert. Und das Bier wird vor den Augen des Gastes gebraut. Jetzt fehlt nur noch der goldene Teller an der Wand.

Alle verfügbaren Folgen