Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"[maki:'dan]", Durbach
44 Min.Ab 6
Das Bergfest im Schwarzwald bringt Mike Süsser und die anderen Gastronomen in das Sternelokal "[maki:'dan]" nach Durbach. Dort wartet André Tienelt (38) mit seinem Team auf die Konkurrenz. André will heute zeigen, dass Sterneküche auch anders funktioniert und hat mit seinem Team ein ganz besonderes Konzept erarbeitet. Holt er damit den goldenen Teller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
