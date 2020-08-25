Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Gutsschänke Hühnerhof", Gründau

Kabel Eins
Folge vom 25.08.2020
"Gutsschänke Hühnerhof", Gründau

"Gutsschänke Hühnerhof", GründauJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 25.08.2020: "Gutsschänke Hühnerhof", Gründau

44 Min.
Folge vom 25.08.2020
Ab 6

Weiter geht es in der "Gutsschänke Hühnerhof". Hier begrüßt der ehemalige Handballprofi und Küchenmeister Stefan Schwedt (58) seine vier Mitstreiter und Christian Lohse in seinem urigen Lokal. Mit bodenständiger Küche - und laut ihm dem "mit Abstand besten Hähnchen" - wird hier um den "Goldenen Teller" gekämpft. Kann Stefan auf ganzer Linie überzeugen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

