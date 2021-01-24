Edles Ambiente im "Restaurant 1687", BerlinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.01.2021: Edles Ambiente im "Restaurant 1687", Berlin
44 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12
Zum Start der neuen Wochen geht es nach Berlin-Mitte. Kevin Falk ist Küchenchef im "Restaurant 1687" und er will nicht nur Mike Süsser, sondern auch seine Gastrokollegen mit gutem Essen begeistern. Das edle Ambiente schraubt die Erwartungen hoch, aber Kevin ist überzeugt, heute abzuliefern. Den goldenen Teller will er mit seinen Skills ins Herz der Hauptstadt holen!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen