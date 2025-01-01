Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Der Tiroler", Köln

Kabel Eins
"Der Tiroler", Köln

"Der Tiroler", KölnJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Der Tiroler", Köln

45 Min.Ab 6

Auftakt zum großen "Lieferdienst Spezial" in Köln: Im Szeneviertel Ehrenfeld hat Gastgeber Marcel einen Hingucker geschaffen: Sein Lokal "Der Tiroler" wird von ihm liebevoll als seine Berghütte bezeichnet, in der er österreichische Schmankerl zaubert und im Nu zum hungrigen Kunden bringt. Ob alle Gerichte heil und vor allem lecker bei den strengen Mitstreitern ankommen werden?

Alle verfügbaren Folgen