Folge vom 09.11.2021: "FISCHERMANNS'", Köln

44 Min.Folge vom 09.11.2021Ab 6

An Tag zwei geht es zu Robert, der in Köln-Lövenich mit dem "FISCHERMANNS'" eine echte Institution betreibt. Ein schickes Lokal hat er allemal, aber funktioniert gehobene französisch-mediterrane Küche auch zuhause? Profikoch Mike Süsser und die vier Kollegen werden Robert gehörig auf den Zahn fühlen und seine Lieferqualitäten unter die Lupe nehmen.

