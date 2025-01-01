Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Remos", Köln
44 Min.
Wochenmitte des "Lieferdienst Spezials" in Köln: Im beliebten Belgischen Viertel sind Zona und ihr "Remos" Zuhause und haben sich ein italienisches Fast Casual Dining-Konzept auf die Fahne geschrieben. Urban und lebendig geht es hier zu, doch funktionieren Zonas Pizza, Pasta und Co. auch in den eigenen vier Wänden? Die attraktive 29-Jährige hat ein klares Ziel: die volle Punktzahl!
