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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ist das Essen im HEILIGGEIST STÜBLE eine Himmelfahrt?

Kabel EinsFolge vom 24.08.2022
Ist das Essen im HEILIGGEIST STÜBLE eine Himmelfahrt?

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Folge vom 24.08.2022: Ist das Essen im HEILIGGEIST STÜBLE eine Himmelfahrt?

44 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 12

Direkt am Freiburger Münsterplatz liegt das Restaurant von Udo. Das "HEILIGGEIST STÜBLE" bietet eine vielfältige Auswahl von Schwarzwald bis international. Der Fokus liegt jedoch auf badischer Küche. Udo hat das Restaurant vor einigen Jahren übernommen. Damals lief das Lokal aber sehr schlecht. Mit viel Fleiß und leckerem Essen konnte er das Lokal jedoch wiederbeleben. In der Küche werkelt sein Neffe als Koch.

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