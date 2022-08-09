Das Soleo ist ein herzlicher FamilienbetriebJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.08.2022: Das Soleo ist ein herzlicher Familienbetrieb
44 Min.Folge vom 09.08.2022Ab 12
Am zweiten Tag geht es für Profikoch Mike Süsser nach Krumpendorf am Wörthersee ins Restaurant "Soleo". Dort begrüßt Gastgeberin und Tochter des Hauses Ines ihre Gäste in mediterranem Ambiente. Die Küche bietet Slow Food mit Mittelmeerflair, frischem Seefisch und regional-saisonalen Produkten. Klingt vielversprechend, aber kann sich Ines damit den Goldenen Teller sichern?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen