Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.09.2023: Essen auf dem Wasser im "Schute Marina"
44 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12
Heute geht es aufs Wasser. Das Lokal "Schute Marina" im Yachthafen von Emmerich begeistert die Gäste nicht nur mit der Lage. Sebastian steht hier seit fünf Jahren als Küchenchef seinen Mann und bietet gutbürgerliche Küche mit fangfrischem Fisch. Ob er sich damit den Wochensieg angeln kann?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
