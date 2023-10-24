Deutsche Pott-Küche im "Kahre's Küchenzauber"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.10.2023: Deutsche Pott-Küche im "Kahre's Küchenzauber"
Folge vom 24.10.2023
Vorhang auf für Ralles Zauberschau: Denn Ralph sorgt in "Kahre's Küchenzauber" in der Gemeinde Waltrop für bodenständige deutsche Pott-Küche, wie man sie noch von früher kennt. Kann er wirklich zaubern oder kocht Ralph auch nur mit Wasser? Und stoßen große Portionen bei den Mitstreitern auch auf große Begeisterung?
