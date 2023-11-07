Restaurant am Tennisplatz: das "lions" StuttgartJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.11.2023: Restaurant am Tennisplatz: das "lions" Stuttgart
44 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12
Am zweiten Tag geht es zum jüngsten Teilnehmer Lion. Der Quereinsteiger betreibt sein Restaurant direkt an einem Tennisplatz und bietet ein internationales Konzept an. Kann der ungelernte Koch die anderen Gäste von seiner Küche überzeugen, oder muss der junge Gastronom noch viel dazu lernen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins