Stefans Hobby: "Electric Beef House"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.03.2023: Stefans Hobby: "Electric Beef House"
44 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 12
Zum Wochenfinale wird es "elektrisierend": In Eging hat sich Stefan einen Traum mit dem "Electric Beef House" verwirklicht, wo Burger, Ribs & Co. die Gäste nach Amerika versetzen sollen. Auf den Teller kommen weitestgehend nur Rindfleisch und Bioprodukte aus der Region. Sympathieträger Sascha steigt auch als ungelernter Gastronom selbstsicher in den "Mein Lokal, Dein Lokal"-Ring und hofft auf den Wochensieg.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins