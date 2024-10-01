Traditionelle georgische Speisen im "Chito Gvrito"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.10.2024: Traditionelle georgische Speisen im "Chito Gvrito"
44 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Am zweiten Tag geht es zu Elhan in sein traditionell georgisches Restaurant. Der Geschäftsführer des "Chito Gvrito" hat nicht nur ein Talent für Unterhaltung, sondern auch für authentische Küche aus seiner Heimat, zubereitet von seiner Frau Darya. Kann er mit seinem besonderen Konzept die anderen Gastronomen für sich gewinnen?
