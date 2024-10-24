"Hotel & Restaurant Hanswirt" - Gourmetgenuss!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.10.2024: "Hotel & Restaurant Hanswirt" - Gourmetgenuss!
44 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Matthias empfängt heute seine Gäste in Rabland in seinem "Hotel & Restaurant Hanswirt". Das Hotel erweckt seit dem Jahre 1357 Tradition zum Leben. Matthias verspricht Gourmetgenuss und nur das Beste aus regionalen und nachhaltigen Zutaten. Werden seine Gäste vom Konzept überzeugt sein?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
