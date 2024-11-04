Italienische Gerichte im "Ristorante Da Cosimo"!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.11.2024: Italienische Gerichte im "Ristorante Da Cosimo"!
44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Die Woche in Oldenburg und Umgebung startet am schönen Yachthafen in Elsfleth. Hier erwartet Martina ihre Mitstreiter in ihrem italienischen Restaurant. Überzeugen möchte sie mit einem herrlichen Ausblick auf den Hafen und mit den Kochkünsten von ihrem Mann Cosimo. Kann Martina Mike und die anderen Gastronomen von ihrem Konzept am Hafen überzeugen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
