Modern angehauchte Wirtshausküche im "Wirtshaus Strasser" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.01.2024: Modern angehauchte Wirtshausküche im "Wirtshaus Strasser"
45 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in Augsburg und Umgebung, los geht es bei Gastgeber Sebastian. Der Gastronom empfängt seine Besucher in Gersthofen mit modern angehauchter Wirtshausküche. Der Gastgeber hofft auf den Wochensieg und die Konkurrenz zu überzeugen.
