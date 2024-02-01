Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Lenderstuben": Das Hochzeitsparadies

Kabel EinsFolge vom 01.02.2024
"Lenderstuben": Das Hochzeitsparadies

"Lenderstuben": Das HochzeitsparadiesJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.02.2024: "Lenderstuben": Das Hochzeitsparadies

45 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12

Dietmar empfängt heute seine Gäste in Balzhausen in den "Lenderstuben". Mitten auf dem Land hat sich der Gastronom ein Paradies für Hochzeiten und andere Feiern geschaffen. Daran angeschlossen ist sein Lokal, in dem er eine moderne Wirtshausküche anbietet.

Alle verfügbaren Folgen