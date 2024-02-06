Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.02.2024
44 Min.Folge vom 06.02.2024Ab 12

An Tag zwei begrüßt Elefterios "Lefti" in Dachau die vier anderen Gastronomen in seinem mexikanischen Restaurant. Der gebürtige Grieche scheint ein absoluter Geheimtipp zu sein. Mit seiner Frau als Küchenchefin und seinem Sohn im Service versprüht das "LA BODEGA" familiären Charme. Haben Leftis Mitstreiter etwas für diesen Charme übrig?

