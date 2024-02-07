Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Überzeugt Quereinsteigerin Arina im "MINA"

Kabel Eins
Folge vom 07.02.2024
Überzeugt Quereinsteigerin Arina im "MINA"

Folge vom 07.02.2024: Überzeugt Quereinsteigerin Arina im "MINA"

45 Min.
Ab 12

Im "MINA" empfängt Arina ihre vier Mitstreiter der Woche. Zusammen mit ihrer Mutter Rana bringt sie den Gästen die persische sowie moderne Küche auf die Teller. Arina ist die einzige ungelernte Gastronomin in dieser Runde. Wird sie ihre Mitstreiter dennoch überzeugen können?

