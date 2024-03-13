Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 13.03.2024
44 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 12

Zur Wochenmitte trifft Fine Dining Fusion Kitchen auf Erlebnisgastronomie. Mit dem "Supperclub34" hat sich Hannovers Gastro-Urgestein Mario für sein neues Restaurant etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eine offene Küche, aus der die Gäste direkt am Tisch bekocht werden. Mario möchte so eine gemütliche Atmosphäre erzeugen, fast wie zuhause. Die Kreationen werden von Chefkoch Daniel persönlich am Gast serviert. Wird das spezielle Konzept überzeugen können?

