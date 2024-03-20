Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 20.03.2024
Zum Bergfest der Woche geht es wieder nach Bonn. Mona ist gelernte Konditorin und begrüßt ihre Gäste direkt an der Fähre zwischen Graurheindorf und Mondorf. Im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Fahrradfahrer, die Lust auf Drinks und schnelles Essen haben. Kann ihr modernes Konzept gegen andere bestehen oder ist es am Ende doch zu einfach?

