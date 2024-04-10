Hochwertige moderne norddeutsche Küche im "Alten Kirchkrug" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.04.2024: Hochwertige moderne norddeutsche Küche im "Alten Kirchkrug"
45 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12
Zur Wochenmitte öffnet die Gastgeberin Sofiia die Türen im "Alten Kirchkrug" in Großsolt. Seit zwei Jahren ist die gelernte Hotelfachfrau dort für die Restaurantleitung verantwortlich und bietet den Gästen hochwertige moderne norddeutsche Küche. Für die Zubereitung der Gerichte ist Jannik zuständig, der norddeutsche Gerichte mit internationalen Einflüssen kombiniert. Wird Sofiia die anderen Gastronomen mit diesem Konzept überzeugen?
