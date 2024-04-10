Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 10.04.2024
45 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12

Zur Wochenmitte öffnet die Gastgeberin Sofiia die Türen im "Alten Kirchkrug" in Großsolt. Seit zwei Jahren ist die gelernte Hotelfachfrau dort für die Restaurantleitung verantwortlich und bietet den Gästen hochwertige moderne norddeutsche Küche. Für die Zubereitung der Gerichte ist Jannik zuständig, der norddeutsche Gerichte mit internationalen Einflüssen kombiniert. Wird Sofiia die anderen Gastronomen mit diesem Konzept überzeugen?

