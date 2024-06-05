Wird im La:Meer ein guter Fang serviert?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.06.2024: Wird im La:Meer ein guter Fang serviert?
44 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Mitten in Landshut geht es heute ins "La:Meer". Der Name ist Programm, denn bei der quirligen Margarete kommt hauptsächlich Fisch auf die Teller. Die ehemalige Schaustellerin hat die Schokofrüchte gegen Meeresfrüchte eingetauscht und will mit hoher Qualität punkten. Surft sie damit auf der Erfolgswelle oder geht sie am Ende unter?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins