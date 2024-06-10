Spagat von Klassik und Moderne: Die Gaststätte BobbertsJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.06.2024: Spagat von Klassik und Moderne: Die Gaststätte Bobberts
44 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in Paderborn, los geht es bei Gastgeber Sebastian. In seinem Lokal, der "GASTSTÄTTE BOBBERTS" will der Gastronom mit seiner "gehobenen, jedoch nicht abgehobenen" Küche bei den Mistreitern glänzen. Serviert werden neben Klassikern auch moderne Speisen. Kann der Spagat von Klassik und Moderne überzeugen oder wünschen sich die Gäste eine klare Linie?
