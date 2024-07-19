Klassiker neu interpretiertim "Landhaus Bredenbek"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.07.2024: Klassiker neu interpretiertim "Landhaus Bredenbek"
Folge vom 19.07.2024
Am Finaltag geht es zum Inhaber und Koch Enrico. Enrico, genannt Rico, war in seinem früheren Leben Footballspieler in der höchsten deutschen Spielklasse. In seinem Lokal bietet der gelernte Koch nun moderne und regionale Landhausküche an. Rico hat sehr hohe Ansprüche an sich und seine Küche, doch auch die Mitstreiter haben Erwartungen. Kann Rico diese erfüllen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
12
