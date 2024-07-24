"Restaurant Kesselhaus" - Nicht nur gutes Essen!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.07.2024: "Restaurant Kesselhaus" - Nicht nur gutes Essen!
44 Min.Folge vom 24.07.2024Ab 12
Mitte der Woche öffnet Anja die Türen zum "Restaurant Kesselhaus". In der einstigen Brauerei kommt altbewährte regionale Küche mit modernen Interpretationen auf den Teller, die von Küchenchef und Ehemann Michael zubereitet werden. Mit ihrer Erfahrung aus der gehobenen Gastronomie will sich Gastgeberin Anja heute den Sieg holen.
