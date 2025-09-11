Marokkanisches Lebensgefühl im "Casablanca"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.09.2025: Marokkanisches Lebensgefühl im "Casablanca"
44 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12
Am Tag 4 wird es authentisch, lebendig, familiär - im "Casablanca" bringt ein eingespieltes Familien-Team marokkanisches Lebensgefühl auf den Teller. Gastgeber Amin übernimmt den Service, seine Mutter leitet die Küche, und auch der Vater versorgt das Restaurant täglich frisch aus der eigenen Fleisch- und Gemüsetheke nebenan. Kann das "Casablanca" mit Teamgeist, Geschmack und echter Herzlichkeit die Konkurrenz hinter sich lassen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
© Kabel Eins