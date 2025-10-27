Wochenstart mit Wohnzimmeratmosphäre im "Butter und Blume"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.10.2025: Wochenstart mit Wohnzimmeratmosphäre im "Butter und Blume"
45 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Zum Wochenauftakt im "Butter & Blume" in Darmstadt trifft kreative Küche auf Wohnzimmeratmosphäre. Gastgeber Adrian serviert saisonale Gerichte mit internationalen Einflüssen - in einem Ambiente, das Geborgenheit und Genuss vereint. Doch wird seine Wohlfühlküche auch die Konkurrenz verzaubern?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
