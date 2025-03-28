"Restaurant Bellavista" der italienische Familienbetrieb in KönigsfeldJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.03.2025: "Restaurant Bellavista" der italienische Familienbetrieb in Königsfeld
45 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Das Finale findet in Königsfeld im Schwarzwald statt: Adelina lädt in den Familienbetrieb "Bellavista" ein. Mit dabei sind der Vater und ihr Bruder in der Küche. Hier wird authentische italienische Küche serviert - buon appetito! Wer wird sich den Wochensieg im Schwarzwald holen?
