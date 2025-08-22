Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finale mit bergischer Küche im "Landhaus Ewich" in Wuppertal

Kabel Eins
Folge vom 22.08.2025
Finale mit bergischer Küche im "Landhaus Ewich" in Wuppertal

Finale mit bergischer Küche im "Landhaus Ewich" in WuppertalJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.08.2025: Finale mit bergischer Küche im "Landhaus Ewich" in Wuppertal

45 Min.
Ab 12

Finale in Wuppertal! Im traditionsreichen "Landhaus Ewich" präsentiert Frank eine herzhafte bergische Küche. Doch reichen regionale Zutaten, viel Herz und Authentizität, um seine Mitstreiter zu überzeugen? Am Ende der Woche gibt es natürlich auch noch die Punktevergabe unseres Profi-Kochs. Wer holt den Wochensieg?

