Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.11.2019: "Altes Amtshaus", Lindlar
44 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 6
Wochenstart in Lindlar! Der sympathische Sulejman Gurmani ist ein Gastronom alter Schule. Im stilvollen Ambiente mit Spitzendeckchen und Platztellern bietet er französisch-mediterrane Küche an. Kann sein Gesamtkonzept überzeugen? Mike und die vier Gastro-Kollegen werden es genau unter die Lupe nehmen. Reicht es für den goldenen Teller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
