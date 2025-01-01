Altbewährtes kreativ interpretiert im "Junkbrunnen"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Altbewährtes kreativ interpretiert im "Junkbrunnen"
44 Min.Ab 6
Die jungen Wilden sind am Start! Patrick Koslowski und sein jüngerer Bruder Pascal tischen in ihrem Lokal unweit des Solinger Kunstmuseums auf. Hier steht deutsche Küche in moderner Interpretation auf dem Programm. Klingt verheißungsvoll und soll den Brüdern am Ende den Wochensieg bescheren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins