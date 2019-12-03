Vom Mediengestalter zum Burger Gestalter im "BurgerGlück"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.12.2019: Vom Mediengestalter zum Burger Gestalter im "BurgerGlück"
44 Min.Folge vom 03.12.2019Ab 6
Zweiter Wettkampftag im kulinarischen Wettstreit um den goldenen Teller. Inhaber Jaques Hahne freut sich, heute sein "Burger Glück" in Goslar vorzustellen. Als gelernter Mediengestalter und Quereinsteiger in die Gastronomie präsentiert Jaques seine Interpretation von einem qualitativ hochwertigen Burgerladen. Der sympathische Jaques gibt alles für den goldenen Teller.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins