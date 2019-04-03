Wochenmitte im "Pfeffer & Minze"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.04.2019: Wochenmitte im "Pfeffer & Minze"
44 Min.Folge vom 03.04.2019Ab 6
Zur Wochenmitte führt es Mario Kotaska nach Bad Iburg. Hier erwartet ihn Gastgeber Ryan Stephens (33) in seinem "Pfeffer & Minze". Das Lokal befindet sich in einem malerischen, alten Gutshof. Hier kredenzt das Küchenteam anspruchsvolle, regionale Küche. Der Clou: Viele Kräuter und Gemüse stammen aus dem eigenen Garten.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
