"Cafe Schlosswache", LudwigsburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.06.2019: "Cafe Schlosswache", Ludwigsburg
44 Min.Folge vom 21.06.2019Ab 12
Das große Finale der fünf Ausflugslokale rund um Stuttgart findet in Ludwigsburg statt. Marco Bissoli empfängt Mike Süsser und die anderen Gastronomen im traditionsreichen "Café Schlosswache", das durch seine prominente Lage direkt am Schloss Ludwigsburg seine Gäste begeistert. Als Ausflugsziel ist das natürlich perfekt, aber können Marco und sein Team auch als Gastronomen punkten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins