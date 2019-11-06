Mila
Folge 30: Jetzt herrscht Krieg
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zwischen Mila und Nick herrscht Krieg - schließlich ist Nick indirekt daran Schuld, dass Tobi mit Mila Schluss gemacht hat. Theresa zwingt die beiden aber sich zu arrangieren. Da hat Mila eine "Spitzenidee", um Theresas Dreamteam unwiederbringlich zu sprengen. Der Wohnzimmer-Flohmarkt bei Zellingers wird endgültig zum Kriegsgebiet, als Hendrik Felicitas' heißgeliebte Versace-Roben zum Kauf anbietet. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Rechte: SIXX
